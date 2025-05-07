ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) приняла рекомендации, связанные с организацией и координацией волонтерской деятельности при ликвидации последствий ЧС, с документом ознакомилось РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии