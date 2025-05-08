Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какой-то Роджерс против никакого ИИ

Свидомые рабы от отчаяния, что своего мозга для полемики нет, прогнали мою вчерашнюю статью через какую-то нейросетку (я не знаю подробностей, как мне прислали – так и выкладываю), причём явно ангажированную, типа «чубGPT».

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