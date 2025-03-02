Все трагедии мира за последние пять веков зарождались в Европе, отметил министр Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса, в то время как европейские политики выступают за продолжение конфликта.