Все трагедии мира за последние пять веков зарождались в Европе, отметил министр Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая администрация США демонстрирует готовность к урегулированию украинского кризиса, в то время как европейские политики выступают за продолжение конфликта.
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