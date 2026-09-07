Фон дер Ляйен назначила военного своим новым советником по обороне

Урсула фон дер Ляйен сменила ключевого помощника по оборонному блоку: новым советником главы Еврокомиссии по вопросам обороны стал военный Робин Винк, который сменил на этом посту Томаса Лунау.
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