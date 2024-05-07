Более 1000 афганских семей эвакуировано из-за наводнений

Согласно заявлению Министерства по делам беженцев Афганистана, более 1000 семей в афганской провинции Гор (в центре) были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей, за которыми последовали наводнения, сообщает DPA.
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