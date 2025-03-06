Эрик Шмидт выступает против «Манхэттенского проекта по созданию AGI»

В опубликованном в среду программном документе бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, генеральный директор Scale AI Александр Ванг и директор Центра безопасности ИИ Дэн Хендрикс заявили, что США не следует стремиться к разработке систем ИИ со «сверхчеловеческим» интеллектом, также известных как AGI, в стиле Манхэттенского проекта.
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