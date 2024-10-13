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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

Учителям порекомендовали обратить внимание на проблему буллинга Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что если у ребенка менее 100 друзей в социальных сетях, это может указывать на его потенциальную склонность к насилию и интересу к массовым убийствам.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
И тут нормативы какие-то вводят! Ну, допустим, 101 &quot;друг&quot; в соцсети - это же какой молодец, перешагнул опасный рубеж! А если в других 5 соцсетях по 55 &quot;друзей&quot; - их всех складывать надо? Ну, не вычитать же! Тогда много больше и точно он (она) ничего ТАКОГО не совершит! Ага?
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