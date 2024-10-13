Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

ЮШ

Юрий Шестаков

И тут нормативы какие-то вводят! Ну, допустим, 101 "друг" в соцсети - это же какой молодец, перешагнул опасный рубеж! А если в других 5 соцсетях по 55 "друзей" - их всех складывать надо? Ну, не вычитать же! Тогда много больше и точно он (она) ничего ТАКОГО не совершит! Ага?