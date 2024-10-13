Детей с маленьким количеством друзей в соцсетях назвали потенциально опасными

Учителям порекомендовали обратить внимание на проблему буллинга Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что если у ребенка менее 100 друзей в социальных сетях, это может указывать на его потенциальную склонность к насилию и интересу к массовым убийствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии