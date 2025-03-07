Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Коварный план?

Коварный план?

КВАДРАТУРА КРУГА Самое смешное, что американцы слушают (в смысле прослушивают) всех так называемых «лидеров» Европы.

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Комментарии
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Александр Симаков
Американцы всегда действуют по шаблону.  Они в настоящий момент &quot;сбрасывают&quot; Украину на плечи Европы для того, чтобы освободить средства,  ресурсы и развязать руки для противостояния с Китаем. Тоже самое происходило совсем недавно в Афганистане - пиндосы &quot;убежали из Афганистана&quot; для того, чтобы &quot;развязать руки для&quot; войны с Россией на территории Украины&quot;.  Талибы должны были, по задумке американцев (эта роль сейчас уготована Европе) начать боевые действия на юге России, открыв второй фронт.  Для этого они и гору оружия &quot;бросили в Афганистане&quot;.  Но талибы оказались умнее и хитрее - они не  стали воевать против России.  Сейчас тот же сценарий разыгрывается в Европе - американцы переключатся на Китай, &quot;замирившись с Россией&quot;, а европейцы продолжат поддерживать Украину, якобы вопреки воле США. То, что американцы  прекратили поставки оружия на Украину - развод для американского лохората.  До запрета на поставки Украину снабдили вооружением минимум на полгода боевых действий.  Во всяком случае для нас пока всё остаётся без изменений, а Китаю надо уже быть готовым к своей СВО.
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1 д.
Игорь Васиков
Госпожа макрон истерит как женщина, мыслит как женшина, поступает как обиженная женщина. Сделал-бы себе отрезание и на прием к фондерляен.
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1 д.
Иван Иваныч
Слова Макрона - мыльные пузыри... летят красиво, но тут же лопаются впустую. Впрочем, все понимают, что этот &quot;зонтик&quot;- хреновая защита от Российских ядерных боеголовок.
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1 д.
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