Коварный план?

Александр Симаков

Американцы всегда действуют по шаблону. Они в настоящий момент "сбрасывают" Украину на плечи Европы для того, чтобы освободить средства, ресурсы и развязать руки для противостояния с Китаем. Тоже самое происходило совсем недавно в Афганистане - пиндосы "убежали из Афганистана" для того, чтобы "развязать руки для" войны с Россией на территории Украины". Талибы должны были, по задумке американцев (эта роль сейчас уготована Европе) начать боевые действия на юге России, открыв второй фронт. Для этого они и гору оружия "бросили в Афганистане". Но талибы оказались умнее и хитрее - они не стали воевать против России. Сейчас тот же сценарий разыгрывается в Европе - американцы переключатся на Китай, "замирившись с Россией", а европейцы продолжат поддерживать Украину, якобы вопреки воле США. То, что американцы прекратили поставки оружия на Украину - развод для американского лохората. До запрета на поставки Украину снабдили вооружением минимум на полгода боевых действий. Во всяком случае для нас пока всё остаётся без изменений, а Китаю надо уже быть готовым к своей СВО.