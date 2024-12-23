Это расстояние до шахтоуправления «Покровское».t.me/VGA_KhersonРасстояние от позиций российских военных до крупнейшего угольного предприятия Украины, шахтоуправления «Покровское» в Донецкой Народной Республике (ДНР) составляет около 3 км.
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