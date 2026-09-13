РФПИ: BRICS Pay уже работает, скоро доступен для физлиц

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что платежная система BRICS Pay функционирует, но требует развития.
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