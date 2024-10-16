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Запад придумал как Киеву бить вглубь России. Разрешения не будет, но ракеты полетят

Запад придумал как Киеву бить вглубь России. Разрешения не будет, но ракеты полетят

Запад, похоже, нашёл возможность, как Киев вполне легально и "без участия" стран НАТО сможет бить вглубь России натовскими же ракетами.

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