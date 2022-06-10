Кладбища Тольятти зачищают от кровососов: власти рекомендуют пропустить Троицкую субботу

10 июня в Тольятти начали акарицидную обработку погостов. Работы продолжатся вплоть до 21 июня на всех общественных кладбищах города: Баныкинском, Тольяттинском городском, ТОАЗовском и в местах погребения микрорайонов Федоровка и Новоматюшкино.