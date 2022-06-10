Царьград

4 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Сначала дергалку отрасти"Чтобы не оттяпал...
  • Павел К
    Потому тебя и одёргивают, что бы не вонял. Что ж ты такой непонятливый?"Чтобы не оттяпал...
  • Taurus Zmei
    От вони пользы нет"Чтобы не оттяпал...

Кладбища Тольятти зачищают от кровососов: власти рекомендуют пропустить Троицкую субботу

Кладбища Тольятти зачищают от кровососов: власти рекомендуют пропустить Троицкую субботу

10 июня в Тольятти начали акарицидную обработку погостов. Работы продолжатся вплоть до 21 июня на всех общественных кладбищах города: Баныкинском, Тольяттинском городском, ТОАЗовском и в местах погребения микрорайонов Федоровка и Новоматюшкино.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх