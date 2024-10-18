У «Совкомфлота» крепкий баланс, что позволяет ожидать дивидендов за 9 месяцев

Совкомфлот: фрахтовые ставки растут благодаря геополитике. Нефтяной картель ОПЕК представил на днях свежий релиз по мировому рынку нефти за сентябрь 2024 года, где помимо всего прочего традиционно приводятся также данные о динамике фрахтовых ставок, которые нам интересны для оценки перспектив бизнеса Совкомфлота.
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