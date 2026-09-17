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Полвека со дня выхода «Афони»: судьбы, личные драмы и последние годы девяти звёзд легендарной комедии

Полвека со дня выхода «Афони»: судьбы, личные драмы и последние годы девяти звёзд легендарной комедии

Знаменитой трагикомедии Георгия Данелии «Афоня» исполнилось пятьдесят лет. Картину до сих пор пересматривают целыми поколениями, а реплики персонажей давно стали народными фольклорными цитатами.

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