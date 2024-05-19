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Почему наломать букет сирени – это преступление

Почему наломать букет сирени – это преступление

Май – начало июня – время массового цветения сирени. Ее крупные соцветия и манящий аромат так и притягивают взгляд.

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