Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энерг...

Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энергетические потребности ИИ ЦОД в СШАГеотермальная энергия может стать ключевым источником питания американских ИИ ЦОД, хотя это и будет зависеть от местоположения конкретных дата-центров, пишет Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование Rhodium Group.