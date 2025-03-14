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Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энерг...

Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энерг...

Геотермальные источники при правильном подходе смогут удовлетворить энергетические потребности ИИ ЦОД в СШАГеотермальная энергия может стать ключевым источником питания американских ИИ ЦОД, хотя это и будет зависеть от местоположения конкретных дата-центров, пишет Datacenter Dynamics со ссылкой на исследование Rhodium Group.

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