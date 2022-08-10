Американский дипломат Даалдер: у Путина немало друзей в НАТО

У президента России Владимира Путина немало друзей-политиков в НАТО. Об этом сообщил президент Чикагского совета по глобальным вопросам, бывший постпред Соединенных Штатов в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер, в материале для Politico.
У президента России Владимира Путина немало друзей-политиков в НАТО. Об этом сообщил президент Чикагского совета по глобальным вопросам, бывший постпред Соединенных Штатов в Совете Организации НАТО, дипломат Иво Даалдер, в материале для Politico.
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