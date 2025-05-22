Война ядерных держав: что известно о новом конфликте Индии и Пакистана

В ночь на 7 мая небо над Кашмирской долиной озарилось вспышками: индийские ВВС начали операцию «Синдур», призванную, как заявили в Нью-Дели, уничтожить объекты террористической инфраструктуры на территории Пакистана.
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