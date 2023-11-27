На портале mos.ru обновлены формы заявлений на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

С 22 ноября 2023 года на портале mos.ru стали доступны обновленные интерактивные формы заявлений на получение услуг «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
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