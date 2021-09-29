ФСБ вышвырнула «правозащитницу», лоббировавшую интересы мигрантов

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаФСБ вышвырнула «правозащитницу», лоббировавшую интересы мигрантов Вой о слезинке «правозащитницы» Валентины Чупик подняли в конце минувшей недели либеральные и иностранные СМИ.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Григорови правильно сделалиВЗВячеслав ЗязевЧем мельче человек - тем выше его амбиции быть непризаннным гением! Чем мельче государство - тем выше её амбиции быть империей! Чем мельче нация - тем выше её амбиции быть "нацией господ"! Чем мельче партия - тем выше её амбиции стать властителем Мира! Вывод: А его лучше Вам не знать!Комментировать
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