«Санкции – не временные меры. На Россию давят»: Путин

Санкции против России являются не временными мерами, а механизмом давления на нашу страну. Конкуренты всегда будут стремиться сдерживать развитие РФ, и даже если санкции ослабят, найдется другой способ оказывать на нас давление, «вставить палки в колеса».
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