Топ-8 московских выставок июня

В Москве в первый месяц лета можно посетить множество интересных экспозиций и выставок, интересных как детям, так и подросткам и взрослым «Ритм города»: новая выставка уличного искусства галереи НЕТСТЕН Поезд жизни Марк Еленцов/предоставлено Пресс-службой28 мая между Курским вокзалом и тоннелем по пути к Арт Кварталу (креативной «мекке» Москвы) на радость горожанам вновь появятся свежие работы ярких представителей уличного искусства.