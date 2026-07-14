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ВЦИОМ: богатая жизнь в России начинается с 393 тыс. руб. в месяц

ВЦИОМ: богатая жизнь в России начинается с 393 тыс. руб. в месяц

Доход размером 393 330 руб. в месяц на человека является порогом, с которого начинается богатая жизнь для жителя России, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, 14 июля опубликованных на сайте центра.

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