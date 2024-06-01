Кеннеди-младший призвал Соединенные Штаты начать переговоры с Путиным

Ольга Каширина

И все-таки, несмотря на сдохшего червяка, я считаю, что самый нормальный кандидат в президенты США- это Кеннеди младший. У которого еще осталось и понимание времени, и желание это время использовать для здравого решения мировых вопросов. И червях тут не имеет никакого значения, главное. что он сдох и не будет мешать серьезному разговору.