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Кеннеди-младший призвал Соединенные Штаты начать переговоры с Путиным

Кеннеди-младший призвал Соединенные Штаты начать переговоры с Путиным

Вчера 672 прочитали Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший призвал к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки, несмотря на сдохшего червяка,  я считаю, что самый нормальный кандидат в президенты  США- это Кеннеди младший.  У которого  еще осталось и понимание времени,  и желание  это время использовать для  здравого решения  мировых вопросов. И червях  тут не имеет никакого значения, главное. что он сдох и не будет мешать  серьезному разговору.
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