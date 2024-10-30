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Всемирный банк обещает, что цены на нефть в 2025 году могут упасть до пятилетних минимумов

Всемирный банк обещает, что цены на нефть в 2025 году могут упасть до пятилетних минимумов

По прогнозу банка, избыток нефти в 2025 году может превысить 1 млн баррелей в сутки. Ожидаемый избыток настолько велик, что на его фоне даже влияние на цены конфликта на Ближнем Востоке не будет значительным Мировые цены на нефть в следующем году могут упасть до пятилетних минимумов, следует из прогноза Всемирного банка.

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