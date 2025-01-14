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Царьград

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Спецоперация БПЛА в Саратове: угроза ликвидирована, пострадавших нет

Спецоперация БПЛА в Саратове: угроза ликвидирована, пострадавших нет

В Саратове на одном из предприятий ликвидировано возгорание после атаки беспилотников. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил отсутствие пострадавших.

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