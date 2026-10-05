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За рулем

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Senat 900 достиг производственной отметки в 323 автомобиля

Senat 900 достиг производственной отметки в 323 автомобиля

Пресс-служба марки сообщила: 23 сентября на производственной площадке Senat в Санкт-Петербурге собрали 323-й по счету автомобиль Senat 900.

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