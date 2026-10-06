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Аргументы недели

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«Не спонсирую врага»: как тюменский чиновник попытался прикрыть мат и домогательства патриотическими лозунгами

«Не спонсирую врага»: как тюменский чиновник попытался прикрыть мат и домогательства патриотическими лозунгами

Очередной скандал с участием государственного служащего в Тюмени ярко продемонстрировал, насколько глубоко порой заходит профессиональная и моральная деградация в рядах тех, кто по долгу службы должен представлять лицо власти.

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