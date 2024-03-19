«Открытое небо» над Сочи не разрешили, что это значит

«Открытое небо» над Сочи не разрешили, что это значитРуководство аэропорта Сочи запросило режим «открытого неба» на три года, при котором снимаются некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках.
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