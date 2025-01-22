«Сделать на Америке великие деньги»: как Трамп и его приближённые распорядятся властью

Как нетрудно было заметить, 20-21 января самой обсуждаемой темой на отечественном ТВ и блогосфере была инаугурация 47-го (бывшего 45-го) президента США: пока одни докладывали чуть ли ни о каждом его шаге, другие активно возмущались чрезмерным интересом коллег к данному мероприятию.