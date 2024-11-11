Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Индонезии

Пекин, 9 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу в Пекине провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, выразив готовность совместно с новым индонезийским правительством продолжать вписывать новую главу в историю совместного самоусиления, сплоченности и взаимодействия, сотрудничества ради взаимной выгоды и общего выигрыша между крупными развивающимися странами.