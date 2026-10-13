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Шоу-бизнес: Измены и гроб на сцене: Почему бросила Андрея Миронова и кино радистка Кэт Екатерина Градова

Шоу-бизнес: Измены и гроб на сцене: Почему бросила Андрея Миронова и кино радистка Кэт Екатерина Градова

Екатерина Градова стала известна всей стране после роли радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны».

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