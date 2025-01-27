Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание врио министра Алексею Карнаушко за преждевременное озвучивание ущерба в 750 млрд рублей от действий ВСУ.
Хинштейн отчитал министра за озвученные 750 млрд рублей ущерба Курской области
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Хинштейн очевидно чего то боится или что-то "интересное" задумал. Иначе как понять его реакцию. НЕ вижу ничего плохого, что произведена оценка ущерба по состоянию на определенный момент. Потом все естественно изменится. НО Хинштейн, правда, теперь потерял возможность СИЛЬНО изменить, в сторону увеличения, размер ущерба. А сравнение с 1944 годом - это вообще жесть. ТАМ была ВОЙНА, а у нас не понять что, если в тылу на праздниках запускают салюты, устраивают голые вечеринки и чиновники "резвятся" на предмет кто больше "освоил" и "попилил" бюджет.
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