Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Немчуки очень быстро перекроют своим гражданам такую возможность. Придётся это делать через третьи страны.Немец рассказал о...
  • Василий Васильев
    В лучшем случае, Кремль "забудет" о сбежавших чиновниках и постарается "спустить на тормозах" все разговоры об этом. ...Преступления чино...
  • Ильдус Мамлеев
    Внуки тех кто уничтожал пленников концлагеря, собрались посмотреть на дело рук своих дедов и перенять соответственно ...В ЕС не поняли пр...

Хинштейн отчитал министра за озвученные 750 млрд рублей ущерба Курской области

Хинштейн отчитал министра за озвученные 750 млрд рублей ущерба Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание врио министра Алексею Карнаушко за преждевременное озвучивание ущерба в 750 млрд рублей от действий ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Хинштейн очевидно чего то боится или что-то &quot;интересное&quot; задумал. Иначе как понять его реакцию. НЕ вижу ничего плохого, что произведена оценка ущерба по состоянию на определенный момент. Потом все естественно изменится. НО Хинштейн, правда, теперь потерял возможность СИЛЬНО изменить, в сторону увеличения, размер ущерба. А сравнение с 1944 годом - это вообще жесть. ТАМ была ВОЙНА, а у нас не понять что, если в тылу на праздниках запускают салюты, устраивают голые вечеринки и чиновники &quot;резвятся&quot; на предмет кто больше &quot;освоил&quot; и &quot;попилил&quot; бюджет.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх