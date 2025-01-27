Хинштейн отчитал министра за озвученные 750 млрд рублей ущерба Курской области

ВВ

Василий Васильев

Хинштейн очевидно чего то боится или что-то "интересное" задумал. Иначе как понять его реакцию. НЕ вижу ничего плохого, что произведена оценка ущерба по состоянию на определенный момент. Потом все естественно изменится. НО Хинштейн, правда, теперь потерял возможность СИЛЬНО изменить, в сторону увеличения, размер ущерба. А сравнение с 1944 годом - это вообще жесть. ТАМ была ВОЙНА, а у нас не понять что, если в тылу на праздниках запускают салюты, устраивают голые вечеринки и чиновники "резвятся" на предмет кто больше "освоил" и "попилил" бюджет.