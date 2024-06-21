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ФСБ рассекретила показания сотрудника Геббельса о подготовке нападения на СССР

ФСБ рассекретила показания сотрудника Геббельса о подготовке нападения на СССР

Известия/Павел Волков ФСБ РФ накануне Дня памяти и скорби и 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны (ВОВ) рассекретила документ с показаниями бывшего сотрудника министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, чиновника имперского министерства народного просвещения и пропаганды группенфюрера СА Вернера Вехтера.

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