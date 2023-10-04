В ВСУ признали, что Россия побеждает Украину в противостоянии беспилотников

Российские войска одерживают верх в противостоянии беспилотников в небе над Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заместителя командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, передает агентство ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии