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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Я не говорил Стефу Карри, что следующие пять лет будут моими»

В 2019 году экс-игрок «Клипперс» якобы сказал суперзвезде «Уорриорз»: «Следующие пять лет – мои». «Не было такого.

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