Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229

Спортсмены выступает в дивизионе легковесов.Спортсмены выступает в дивизионе легковесов.В ночь на 8 октября в главном событии турнира FC Vegas 80 в Лас-Вегасе состоялся поединок между американскими бойцами Бобби Грином и Грантом Доусоном.
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