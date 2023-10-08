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Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229

Грин за 33 секунды нокаутировал Доусона в главном поединке UFC Fight Night 229

Спортсмены выступает в дивизионе легковесов.Спортсмены выступает в дивизионе легковесов.В ночь на 8 октября в главном событии турнира FC Vegas 80 в Лас-Вегасе состоялся поединок между американскими бойцами Бобби Грином и Грантом Доусоном.

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