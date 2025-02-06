В Индии представят обновленную летную программу Су-57Э

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную летную программу истребителя пятого поколения Су-57Э на выставке Aero India, которая пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе «Елаханка» в Индии.
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