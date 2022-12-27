Французы подали петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022. Аргентина ответила своей петицией: Франция, хватит ныть!

Я уже несколько раз в своих заметках отмечал излишнюю эмоциональность французов, которая подчас мешает им трезво оценивать ситуацию и заставляет совершать, мягко говоря, необъяснимые поступки, ведущие к негативным для них самим же, последствиям.
Я уже несколько раз в своих заметках отмечал излишнюю эмоциональность французов, которая подчас мешает им трезво оценивать ситуацию и заставляет совершать, мягко говоря, необъяснимые поступки, ведущие к негативным для них самим же, последствиям.
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