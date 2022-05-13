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Подмосковный перинатальный центр стал победителем конкурсов в рамках Всероссийского форума

Подмосковный перинатальный центр стал победителем конкурсов в рамках Всероссийского форума

РИАМО - 13 мая. Наро-Фоминский перинатальный центр стал победителем конкурсов в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России», его проект и экспозиция были признаны лучшими, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

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