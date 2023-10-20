Другого проекта, как инициатива "Пояс и путь", в котором на равноправной и взаимовыгодной основе могло бы сотрудничать столько участников, нет и в ближайшее время вряд ли появится -- председатель РАСПП В. Манкевич

Москва, 19 октября /Синьхуа/ -- Значение инициативы "Пояс и Путь" еще предстоит оценить в полной мере, но нет в современной истории человечества другого проекта, сопоставимого с инициативой "Пояса и пути" с географической точки зрения, с точки зрения количества участников, экономических показателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)