Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Другого проекта, как инициатива "Пояс и путь", в котором на равноправной и взаимовыгодной основе могло бы сотрудничать столько участников, нет и в ближайшее время вряд ли появится -- председатель РАСПП В. Манкевич

Москва, 19 октября /Синьхуа/ -- Значение инициативы "Пояс и Путь" еще предстоит оценить в полной мере, но нет в современной истории человечества другого проекта, сопоставимого с инициативой "Пояса и пути" с географической точки зрения, с точки зрения количества участников, экономических показателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх