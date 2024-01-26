В Забайкалье осудят участника преступной группы за незаконный оборот золота

В Забайкалье под суд пойдет соучастник преступной группы по уголовному делу о похищении двух лиц, нелегально перевозивших слитки драгоценного металла, добытого на Колыме, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округуи.