Увольнение из театра и слухи о критике СВО. Как живет актриса Анна Казючиц

Актриса театра и кино Анна Казючиц продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, высказывалась ли о спецоперации? Что известно о карьере Казючиц Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске в семье актера Юрия Казючица и врача Надежды Казючиц.
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