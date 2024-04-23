В Белгород не сунутся: Группировка "Север" выполнила одну из самых важных задач – кадры

Минометчики группировки войск "Север" выполнили одну из самых главных своих задач – они взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к российской границе в Харьковской области, через которые диверсионные отряды пытались пробраться в БелгородМинометчики группировки войск прикрытия госграницы взяли под огневой контроль все подъезды ВСУ к российской границе в Харьковской области.