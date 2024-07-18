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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магнуссен покинет «Хаас» по окончании сезона-2024

«Хаас» сообщил, что гонщик Кевин Магнуссен завершит работу в команде в конце сезона-2024. Таким образом, состав коллектива полностью сменится в 2025-м.

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