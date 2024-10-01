Итак, господа, очередное гениальное предложение от наших дорогих депутатов: сократить срок обучения в школах! И ведь, кажется, кто-то в Госдуме всерьез решил, что 11 лет — это слишком много для воспитания грамотных людей.
11 класса в школа больше не будет: В Госдуме поддержали идею сокращения срока обучения в школах России
Комментарии
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vladimir morozov
Начальное было 4 класса.
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1 час.
Alex Nемо
Всё строго по методичке: - В 1956 году философ Гюнтер Андерс написал следующее пророческое размышление: «Чтобы подавить любое восстание, не нужно действовать насильственно. Методы, подобные гитлеровским, устарели. Достаточно создать настолько сильную коллективную обусловленность, что сама идея восстания больше не будет появляться в умах людей. Идеальным было бы формировать людей с рождения, ограничивая их врожденные биологические навыки. После этого мы продолжили бы кондиционирование, РЕЗКО СОКРАТИВ ОБРАЗОВАНИЕ(!!!), сведя его к усвоению профессиональных навыков. Необразованный человек имеет ограниченный кругозор, и чем больше его мышление ограничивается посредственными занятиями, тем меньше он способен восстать. Мы должны сделать так, чтобы доступ к науке становился все более трудным и элитарным, чтобы существовал разрыв между людьми и наукой, и чтобы информация для широкой публики не имела подрывного содержания. Главное – без философии. Здесь мы также должны использовать силу убеждения, а не прямое насилие: мы будем массово транслировать по телевидению развлекательные программы, затрагивающие только эмоции или инстинкты. Умы будут заняты бесполезным и игривым. Удерживать ум от размышлений можно непрерывными разговорами и музыкой. Мы поставим сексуальность на первое место в списке интересов человека. Нет лучшего социального транквилизатора. В общем, мы будем делать это таким образом, чтобы устранить серьезную часть существования, высмеивать все ценное, постоянно поддерживать легкомыслие, чтобы эйфория публичности стала эталоном человеческого счастья и образцом свободы. Таким образом, обусловливание приведет к такой интеграции, что единственный страх, который нам придется поддерживать, будет заключаться в исключении из системы и, следовательно, в невозможности получить доступ к условиям, необходимым для счастья. С массовым человеком, сформированным таким образом, нужно обращаться как с тем, кто он есть: как с коровой, и за ним нужно следить, как за стадом. Все, что ведет к апатии его ясномыслия, является общественным благом, и то, что могло бы его разбудить, нужно высмеивать, подавлять, бороться с ним. Любая доктрина, которая ставит под сомнение систему, должна быть обозначена как подрывная и террористическая, а с теми, кто ее поддерживает, будут затем обращаться как с террористами». Гюнтер Андерс, «Устарелость человека»
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57 мин.
Alex Nемо
Начать нужно с того что вспомнить что РУССКИЙ ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ и обучение ведётся именно на государственном языке. А то уже имеются поползновения ввести в программу школы, в качестве основных предметов, языки стран не являющихся даже реальными союзниками России! Те кто его не знают, должны возвращаться в детские сады вне зависимости от возраста, если они уже граждане РФ. Хотя ещё лучше было бы не пропускать их через границу и не давать им становится гражданами РФ!
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49 мин.
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