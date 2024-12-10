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Инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы

Инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы

В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы инвестор построит образовательный комплекс на три тысячи мест по подписанному с городом договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

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