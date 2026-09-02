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Why God Of War's Kratos Voice Actor Didn't Return For The Prime Video Series

Why God Of War's Kratos Voice Actor Didn't Return For The Prime Video Series

Kratos may be coming to Prime Video, but you won't see his voice actor stepping up to play him. So, why exactly did he give up on the God of War?Kratos may be coming to Prime Video, but you won't see his voice actor stepping up to play him.

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