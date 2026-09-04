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Живая Кубань

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Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над городом и кусать жителей. Для этого он подписал специальный документ

Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над городом и кусать жителей. Для этого он подписал специальный документ

Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над городом и кусать жителей. Для этого он подписал специальный документЖители небольшой французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, расположенной в департаменте Луара на востоке страны, устали от нашествия тигровых комаров настолько, что их жалобы дошли до самого мэра.

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