Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над городом и кусать жителей. Для этого он подписал специальный документ

Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над городом и кусать жителей. Для этого он подписал специальный документЖители небольшой французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, расположенной в департаменте Луара на востоке страны, устали от нашествия тигровых комаров настолько, что их жалобы дошли до самого мэра.