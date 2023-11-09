Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимофеев
    Тимофеев Николай       Дожили мусульмане поучают нам как нам Христианскую веру соблюдать.Патриарх Кирилл с...
  • Владислав Петряев
    Сердцем лишь к вам потянуло, Пожелать победы рад!!!На Авдеевском нап...
  • Владислав Петряев
    Я хотел бы быть сейчас, Только старость временами Говорит: ушёл твой час. Восемьдесят два минуло: Не подъёмным стал с...На Авдеевском нап...

«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию

«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию

Политнавигатор События на Ближнем Востоке активизируют запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ, засевшую в Панкисском ущелье Грузии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мария Беликова
Главное назначение Брикс - создать общую свою  валюту, не связанную с долларом. Процесс идёт пока туговато. Скорее бы, это самое главное. Если БРИКС исключит из своих расчётов доллар - пиндосам крышка. Они паразитируют исключительно за счёт того, что за пустые бумажки скупают весь мир. Вот ведь халяву нашли. Печатай себе доллары - и грабь весь мир! С Индией мы перешли на рупии, скопили уже их миллиарды, но куда их девать. Нужна общая бездоллоровая валюта.
Ответить
1 д.
Ирина Черных
Вы правы. Пятая колонна ни на что другое не способна, как только критиковать Путина и гадить в России.
Ответить
6 час.
Катерина
А  что  Вы  так  увлеклись артистами?   СЕГОДНЯ  за  бабло ОНИ  отыграют  ВСЁ,  за  что  им  заплатят.  Ищите сценаристов, режиссёров...  а  главное,  ЗАКАЗЧИКОВ с  деньгами.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх