«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию

Мария Беликова

Главное назначение Брикс - создать общую свою валюту, не связанную с долларом. Процесс идёт пока туговато. Скорее бы, это самое главное. Если БРИКС исключит из своих расчётов доллар - пиндосам крышка. Они паразитируют исключительно за счёт того, что за пустые бумажки скупают весь мир. Вот ведь халяву нашли. Печатай себе доллары - и грабь весь мир! С Индией мы перешли на рупии, скопили уже их миллиарды, но куда их девать. Нужна общая бездоллоровая валюта.