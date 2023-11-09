Политнавигатор События на Ближнем Востоке активизируют запрещенную в РФ террористическую группировку ИГИЛ, засевшую в Панкисском ущелье Грузии.
«Спящие сети и мировое правительство»: аналитик рассказал, как намерены поджечь Россию
Комментарии
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Мария Беликова
Главное назначение Брикс - создать общую свою валюту, не связанную с долларом. Процесс идёт пока туговато. Скорее бы, это самое главное. Если БРИКС исключит из своих расчётов доллар - пиндосам крышка. Они паразитируют исключительно за счёт того, что за пустые бумажки скупают весь мир. Вот ведь халяву нашли. Печатай себе доллары - и грабь весь мир! С Индией мы перешли на рупии, скопили уже их миллиарды, но куда их девать. Нужна общая бездоллоровая валюта.
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1 д.
Ирина Черных
Вы правы. Пятая колонна ни на что другое не способна, как только критиковать Путина и гадить в России.
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6 час.
Катерина
А что Вы так увлеклись артистами? СЕГОДНЯ за бабло ОНИ отыграют ВСЁ, за что им заплатят. Ищите сценаристов, режиссёров... а главное, ЗАКАЗЧИКОВ с деньгами.
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6 час.
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